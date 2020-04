Vollsperrung in Heimfeld: Vahrenwinkelweg bis Freitag dicht

Heimfeld – Für Autofahrer, die derzeit in den Vahrenwinkelweg fahren wollen, bleibt nur noch das Wendemanöver: Noch bis Freitag, 24. April, ist die Straße am Waldrand in Heimfeld zwischen Goldene Wiege und Ehestorfer Weg in beiden Richtungen voll gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert.



Ein Paar Tage müssen Autofahrer einen Umweg in Kauf nehmen: Am Freitagabend um 20 Uhr soll die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden. Fußgänger und Radfahrer sind davon nicht betroffen und können die Baustelle passieren.



Grund für die Bau-Maßnahme ist der Anschluss des neuen Mehrfamilienhauses gegenüber vom Turnerschaft-Sportplatz an das Leitungsnetz. (cb)