Weitere Gelder für mehrere Harburger Projekte bewilligt

Harburg – Gerade in Zeiten des Coronavirus wird deutlich, wie wichtig friedliches Zusammenleben und gemeinsames Handeln sind. Um das alles zu fördern und zu stärken, haben sich Harburgs Bezirkspolitiker entschieden, noch einmal knapp 200.000 Euro an Initiativen und Projekte zu verteilen. Obwohl die Bezirksversammlung und alle ihre Ausschüsse mindestens bis Anfang Mai pausieren, soll das Geld aus Quartierfonds und Sondermitteltopf trotzdem fließen. Deshalb wird der Hauptausschuss in einer seiner nächsten, aus Sicherheitsgründen nicht öffentlichen Sitzungen die entsprechenden Beschlüsse fassen.



Bei den Beschlussvorlagen, über die man sich in den letzten Wochen verständigt hat, schwingt auch immer die Hoffnung mit, dass sich das öffentliche Leben früher oder später wieder normalisiert und die Regeln für das Zusammenleben wieder gelockert werden können. So soll das Habibi-Atelier in den Harburg Arcaden 33.012 Euro bekommen. Das offene Atelier im Obergeschoss des Einkaufszentrums bietet nach eigenen Angaben „einen Platz, an dem sich alle Menschen – egal ob jung oder alt, mit oder ohne Handicap – künstlerisch betätigen können“.



Das Citymanagement Harburg bekommt 45.000 Euro, um das Festival „Sommer im Park“ rund um die Freilichtbühne im Harburger Stadtpark zu organisieren und auszurichten. Ob so ein Fest im August schon wieder möglich ist, wird sich zeigen.



13.600 Euro für das Stadtteilgremium Phoenix-Viertel, 16.000 Euro für den Förderverein Neugraben und 23.740 Euro für den Stadtteilverein Neuwiedenthal und sein Projekt „Stadtteilgarten“ sollen die Bürgerbeteiligung in den Quartieren stärken.



Schließlich sollen noch 19.800 Euro für den Verein Netzwerk e.V., 36.000 Euro für die „gelebte Nachhaltigkeit“ der Initiative Harburg21 und 15.000 Euro für den Harburger Integrationsbeirat bewilligt werden.

Weitere 25.000 Euro sollte die Kulturwerkstatt für das Binnenhafenfest bekommen. Das musste inzwischen aber abgesagt werden. ag