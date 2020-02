Kekse für den "Kinderteller": "Blumen Kaiser" unterstützt DRK-Angebot

Neuwiedenthal - Mit dem "Kinderteller" versorgt das DRK Harburg in der Kita Grüne Insel in Neuwiedenthal an den Wochenenden Kinder und Jugendliche aus dem Quartier mit einem kostenlosen Mittagessen. Eine gute Sache, mit der sozial schwachen Familien sinnvoll geholfen wird, finden Melanie und Michael Kaiser. Die Inhaber des Floristikgeschäfts "Blumen Kaiser" in Neugraben spendeten nun schon zum vierten Mal für den "Kinderteller" - tatkräftig unterstützt von "Keks-Fee" Brigitta Engel.



Dass die Spendensumme für den "Kinderteller" stolze 1.000 Euro betrug, ist nicht zuletzt Brigitta Engel und ihren Backkünsten zu verdanken. Die langjährige Kundin von "Blumen Kaiser" hatte im November und Dezember 2019 wieder fleißig geknetet, geformt und verziert: Rund 75 Kilo Mehl, weit mehr als 300 Eier, um die 40 Kilo Zucker sowie weitere Zutaten habe sie verarbeitet, schätzt die 69-Jährige. "Ich backe nun einmal leidenschaftlich gern und es macht mich glücklich, wenn ich die Menschen mit meinen Keksen zu einer Spende für einen guten Zweck verführen kann." Den Erlös aus dem Verkauf im Blumengeschäft von 709,50 Euro stockten die Geschäftsinhaber Melanie und Michael Kaiser jetzt aus privaten Mitteln auf 1.000 Euro auf.



Patrick Gantenberg-Kralisch, der Leiter der Kita Grüne Insel, nahm die Spende entgegen und bedankte sich herzlich im Namen der Kinder. "Jeden Samstag und Sonntag erhalten bei uns bis zu 50 Kinder zwischen drei und 14 Jahren eine warme Mahlzeit, die sie zuhause aus unterschiedlichen Gründen nicht regelmäßig bekommen. Da wir das Essen ausschließlich über Spenden finanzieren, freuen wir uns sehr über diesen tollen Beitrag", so der Kita-Leiter. Verteilt werden die Mahlzeiten von Ehrenamtlichen, die für eine gemütliche Atmosphäre sorgen und sich Zeit für ihre kleinen "Kunden" nehmen, wenn die nicht nur essen, sondern auch reden möchten.



"Es liegt uns sehr am Herzen, etwas für unsere Region zu tun. Besonders, wenn es um Kinder geht", erklärt Michael Kaiser. Auch das Team von "Blumen Kaiser" steht hinter der Spendenaktion.



Der "Kinderteller" wurde 2006 von Mitarbeitenden der DRK-Kita Grüne Insel gegründet. Sie hatten festgestellt, dass viele Kinder sich jeweils vor und nach den Wochenenden beim Essen in der Kita besonders viel auf die Teller füllten. Seitdem ist die Kita jeden Samstag und Sonntag von 13 bis 14 Uhr für das kostenlose Mittagessen geöffnet.



Spendenkonto "Kinderteller":

DRK-Kreisverband Hamburg-Harburg e.V.

Hamburger Sparkasse

IBAN: DE 9520 0505 5013 8212 2610

BIC: HASPDEHHXXX

Verwendungszweck: Kinderteller