Viele Helfer sorgen für ein baldiges Blumenmeer in Ramelsloh

Ramelsloh - Rund 30 Helfer, darunter viele Kinder, haben sich für eine spontane Pflanzaktion zusammengefunden: Der neue Dorfverein „WIR – Wir in Ramelsloh“ hatte 1175 Blumenzwiebeln als Spende erhalten und startete einen kurzfristigen Helferaufruf, um sie "unter die Erde zu bringen". Innerhalb eines Tages konnte die tatkräftige Helfermannschaft aufgestellt werden, die unter dem Motto „1175 Blumenzwiebeln für Ramelsloh“ nicht nur die vielen Tulpen, Narzissen und Hyazinthen vergrub, sondern damit auch gleichzeitig das Jubiläumsjahr „1175 Jahre Ramelsloh“ einläutete.



Mit großer Begeisterung wurden durch die dem Dorf verbundene Freizeitgärtner am Domplatz, auf dem alten Friedhof, am Kriegerdenkmal, am Schützenhaus, an der Schule und in Kreuzungsbereichen an der Ramelsloher Allee die vielen Zwiebeln gesetzt. In den nächsten Wochen heißt es also „Augen auf“, denn dann wird sich der bunte Zauber trotz der späten Pflanzung noch entfalten und Ramelsloh schmücken. Möglich gemacht hatte die Aktion Vereinsmitglied und Gärtnermeisterin Nina Hankel, die diese Spende von einer Gärtnerei erhielt. wg