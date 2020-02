Premiere in Marmstorf: 300 Gäste beim ersten Königsball im neuen NOVA

Marmstorf – Fünf Jahre haben die Marmstorfer Schützen nach der Schließung des Schützenhofs Marmstorf ihren Königsball nicht in Marmstorf sondern auswärts gefeiert. Jetzt kehrten sie endlich in die Heimat zurück: Zum ersten Mal wurde der Königsball im neuen NOVA am Feuerteich gefeiert.



Und es war auf Anhieb ein großer Erfolg: Der Ball zu Ehren von König Sebastian Winter und seine Königin Ronja war komplett ausverkauft. Rund 300 Gäste feierten mit den Marmstorfer Schützen einen stimmungsvollen Ball. Allein sechs befreundete Vereine waren mit großen Abordnungen dabei.





Die Marmstorfer Königscrew: Sven Kleinschmidt (v.l.), Ronja und Sebastian Winter, Jörg Nolting und Jojo Tapken. Foto: privat

Darunter auch Sebastian Winters Stammverein, derHier ist er amtierender Jubiläumskönig. Aus Harburgs Politik waren dabei Sozialsenatorin(CDU),(SPD) und(SPD) dabei.Bereits am Eingang wurden die Gäste auf einen „hammermäßigen“ Ballabend eingestimmt: In Anlehnung an seinen Beinamen –wird auchgenannt – stand im Foyer derein riesiger Hammer.Vor dem Eröffnungstanz des Königspaares wurde dem König offiziell das Königsschild überreicht (Foto) und an die große Kette angebracht. Das Schild zeigt: Weintrauben, Teller mit Besteck sowie die Worte „Rex regntum anno domini“.Für eine volle Tanzfläche im großen Saal sorgte die Band "ließ die Plattenteller im kleinen Saal rotieren. Mit dem Lagerfeuer gegen 1.30 Uhr klang der Ball im Nova aus. Doch danach war noch nicht Schluss, denn es gab eine weitere Premiere: Alle Gäste wurden auf den nur wenige Meter entfernten Schießstand eingeladen. Dort gab es Spiegeleier und eine zünftige „After Show Party“. (cb)