Der Herbert-Wehner-Platz wird für 5,7 Millionen Euro umgebaut

Harburg – Alles neu an einem zentralen Ort in der Harburger City: Der Umbau des Herbert-Wehner-Platzes für 5,7 Millionen Euro ist gesichert. Das teilte das Bezirksamt Harburg jetzt mit. Mit der Umsetzung soll 2021 begonnen werden.



Im Fördergebiet Harburger Innenstadt/Eißendorf-Ost des Rahmenprogramms Integrierte Stadtteilentwicklung (RISE) kann das Bezirksamt jetzt den Umbau des Herbert-Wehner-Platzes planen. Die Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation (BWVI), die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen (BSW) und das Bezirksamt Harburg haben in enger Zusammenarbeit die Finanzierung gesichert. Ziel ist es, einen attraktiven urbanen Ort zu schaffen und die Aufenthaltsqualität der Bewohnerinnen und Bewohner zu verbessern.



Der Herbert-Wehner-Platz ist einer der zentralen öffentlichen Räume in der Harburger Innenstadt. Er stellt ein stark frequentiertes Entree für die Harburger Innenstadt dar und liegt im Abschnitt Moorstraße, Harburger Ring und dem Finanzamtsknoten der Veloroute 11. Die neu zu gestaltende Fläche ist zirka 7.000 Quadratmeter groß. Die Maßnahme umfasst neben der Umgestaltung des Platzes auch die Fahrbahn. Im Zuge der Neugestaltung wird die Veloroute 11 in diesem Abschnitt realisiert.



„Der Herbert-Wehner-Platz ist einer der zentralen Orte in Harburgs Innenstadt. Mit der Aufwertung des Platzes schaffen wir gemeinsam mit der Neugestaltung des Marktplatzes Sand und der Hölertwiete eine neue Aufenthaltsqualität für Harburg und fördern mit dem Ausbau der Veloroute den Radverkehr im Kerngebiet“, sagt Bezirksamtsleiterin Sophie Fredenhagen und fügt hinzu: „Die Gestaltungselemente, wie die an Rauchkreise angelehnten Rundbänke, erinnern an den Pfeiferauchenden Politiker und Ehrenbürger Hamburgs, der dem Deutschen Bundestag viele Jahre als Abgeordneter des Wahlkreises Harburg angehörte.“



Durch die gute und vertrauensvolle Kooperation aller beteiligten Behörden ist es gelungen, die Finanzierung für diese wichtige Maßnahme zu sichern. Dabei wird die Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation die Maßnahme mit 3,3 Millionen Euro und die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen mit 1,9 Millionen Euro RISE-Fördermitteln sowie 0,5 Millionen Euro aus dem Sanierungsprogramm Hamburger Plätze fördern.



Andreas Rieckhof, Staatsrat der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation: „Mit dieser Förderung heben wir die Straßenzüge im Herzen Harburgs verkehrlich auf ein neues Level. Am Herbert-Wehner-Platz, im Harburger Ring und im Schloßmühlendamm werden nicht nur die Gehwege und Fahrbahn erneuert, sondern auch die Veloroute 11 realisiert. Das macht das Radfahren in Harburg attraktiver, sichererer und zügiger. Die weiteren Abschnitte der Veloroute 11 in der Harburger Innenstadt werden wir anschließend Schritt für Schritt vervollständigen.“ (cb)