8. Jugendpreis der Rotarier: Gleich zwei Zwillingspärchen räumen ab

Harburg – Das hat es beim Rotary-Jugendpreis noch nie gegeben: Unter den drei Preisträgern waren in diesem Jahr gleich zwei Mal Zwillinge. So gab es am Donnerstagabend gleich fünf Preisträger, die sich über die Auszeichnungen und das damit verbundene Preisgeld in Höhe von insgesamt 2000 Euro freuen können. Die vierköpfige Jury um Bert Stocklossa hatte in diesem Jahr keine leichte Aufgabe, den mehr als 20 Bewerbungen waren eingegangen.



Zum achten Mal wurde im Heimfelder Privathotel Lindtner der Jugendpreis des Rotary Club Hamburg-Harburg vergeben. Der Preis ist eine Auszeichnung für Jugendliche, die sich in besonderer Weise durch ihren selbstlosen, ehrenamtlichen Einsatz für die Gemeinschaft und durch ihr soziales Engagement hervorgetan haben.



Rund 100 Gäste und Rotarier waren dabei, als Club-Präsident Heinz Lüers und der Jury-Vorsitzende Bert Stocklossa im Hofgarten des Hotels die Preisverleihung vornahmen. Und die konnten sich außer über das leckere Essen des Hotels noch über ein weiteres Highlight freuen: Peter Schuldt hatte einen Mini-Gospeltrain – unter anderem bestehend aus zwei Preisträgern und dem Lindtner-Koch-Azubi Björn Meyer, organisiert, der mit einem Privatkonzert für gute Stimmung sorgte.





Privatkonzert mit dem Mini Gospeltrain: Björn Meyer, Merito und Rogerio Antonio, ihre Schwester Kiara, Josefine Höth und Peter Schuldt sorgten für Begeisterung. Foto: Christian Bittcher

Mit dem 1. Preis, dotiert mit 1000 Euro, wurden die 16-jährigen Zwillingsbrüder(Foto links) ausgezeichnet. Diewurden vonvorgeschlagen. Und das zu Recht: die beiden versorgen – ohne sozialer Organisation im Hintergrund - Obdachlose in Hamburg mit Nahrung, Kleidung, Schlafsäcken und anderen Dingen aus Eigenmitteln und mittlerweile aus Spenden. „Euer Tun zollen wir größten Respekt - und es bedarf keines weiteren Kommentars“, sagtein seiner Laudatio.Auf dem zweiten Platz kamen ebenfalls Zwillinge: Über den mit 600 Euro dotierten 2. Preis freuen sich die 21-jährigen Zwillingsschwesternaus derdes. Die beiden wurden vonvorgeschlagen und sind seit ihrem 4. Lebensjahr Mitglied. Mittlerweile organisieren die beiden die Just-Dance-Competition, die in diesem Jahr zum fünften Mal in der CU-Arena stattfindet. Ein trendiges Sport-Event, das jeden Mal unzählige Tänzer und Besucher anzieht.Der 3. Preis ist mit 400 Euro und geht an die 21-jährigevon derSie wurde von, dem 1. Vorsitzenden des DLRG Seevetal vorgeschlagen. Seit 2012 - mit 13 Jahren – unterstützend sie die Ausbildung von Schwimmanfänger. 2013 machte sie ihr Rettungsschwimmabzeichen in Bronze und ist seither für das Training der Jugendschwimmabzeichen-Absolventen verantwortlich. Außerdem organisiert sie im DLRG das Osterbasteln und das Weihnachtsbacken mit über 30 Kindern. (cb)