Hittfeld: Alte Polizeiwache kommt unter den Hammer

Hittfeld - Die ehemalige Polizeiwache in der Straße Vogelsang kommt unter den Hammer. Bis zum 30. April 2020, 12.00 Uhr, haben Interessenten die Möglichkeit ihr Gebot für das rund 4500 Quadratmeter große grundstück mit der Wache drauf abzugeben. Als neue Nutzung ist dort Geschosswohnungsbau vorgesehen. Insbesondere sollen auch seniorengerechtes Wohnen möglich sein und Mietwohnungen geschaffen werden.

Die Wache in der Straße Vogelsang steht leer, nachdem die Polizei im März vergangenen Jahres in ein neues Gebäude in Maschen gezogen ist.

Die Ausschreibungsunterlagen für das Grundstück in Hittfeld können unter der Mailadresse angefordert werden. zv