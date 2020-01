"Fridays for Future"-Demo: Nur knapp 300 Teilnehmer in Harburg

Harburg - Zum ersten Mal im neuen Jahr gingen am heutigen Freitag die Klimaschützer von "Fridays for Future" auf die

Straße - und die erste Demo des neuen Jahres fand in Harburg statt. Grund: An der TUHH findet derzeit noch bis zum Sonntag ein Nord-Kongress mit Klimaaktivisten aus ganz Deutschland statt.



Unter dem Motto "Echter Klimaschutz statt nur guter Vorsätze" gingen die Teilnehmer für eine bessere Klimapolitik auf die Straße. Allerdings blieb die Teilnehmerzahl weit hinter den Erwatungen zurück. Nach Informationen der Polizei wurden zwischen 500 und 1000 Teilnehmer erwartet. An dem Protestmarsch durch Harburg nahmen allerdings nur knapp 300 Demonstranten teil.





Auf dem Finanzamts-Knoten in der Harburger City fand die erste Kundgebung statt. Foto: Christian Bittcher

Von dermarschierten die Teilnehmer zunächst zumin der Harburger City, wo eine erste Kundgebung stattfand. Die Polizei sperrte den Kreuzungs-Bereich ab (kleines Foto), Autofahrer mussten Wartezeiten in Kauf nehmen, denn es kam während der Demo zu Behinderungen.Über dieging es durch die Harburger Innenstadt bis vor das, wo die Abschlusskundgebung stattfand. (cb)