Silvester in Harburg: Die besten Last Minute Party-Tipps

Harburg - "Tschüss 2019 - Hallo 2020": In wenigen Stunden neigt sich das alte Jahr zu Ende und wir feiern das neue Jahr. Wer

Silvester noch nichts vor hat, findet in unseren Last-Minute-Tipps bestimmt genau das richtige für die Party des Jahres. Wir haben für unsere Leser Harburgs beliebteste Last-Minute-Tipps zusammengestellt.



Southside: Die Silvester-Sause im Southside ist in diesem Jahr gleichzeitig die Abschiedsparty, denn die beliebte Location am Harburger Sand macht dicht und verlässt Harburg. Wie berichtet geht es in Marxen weiter. Ab 18 Uhr soll aber noch mal richtig gefeiert werden. Ab 18 Uhr starten die Gäste mit einem großen Büffet in den Abend. Wer Lust hat, nur zur Party zu kommen, ist ab 23 Uhr dabei, dann kann zu bester

Partymusik von DJ Zorro (Foto) getanzt und gefeiert werden. Der Preis für Silvesterbüfett und Party beträgt 45 Euro. Der Eintritt zur Tanzparty kostet im Vorverkauf zehn, an der Abendkasse 15 Euro. Weitere Infos und Reservierungen unter 0 40/32 50 72 79.Zum ersten Mal steigt in der neuen Nova Eventhall (Foto), dem ehemaligen Schützenhof Marmstorf, am Feuerteichweg 1 eine Silvester Party. Beginn ist um 20 Uhr. Das DJ Duo "Matt-FR3SH" legt die besten Hits der letzten Jahrzehnte und heut auf. Im Preis enthalten sind Begrüßungsdrink und Mitternachtssnack (Angus Beef Burger). Die Karten kosten im Vorverkauf 30 Euro und an der Abendkasse 35 Euro. Ab 5 Personen gibt es eine Karte gratis dazu. Infos unter Telefon 0 40/60 86 26 24.Unter dem Titel "(Hi)-Tech Hunters" findet im Stellwerk im Harburger Bahnhof (Foto) ein Silversterrave statt. "Abseits des Neujahrsgeböllers, finden wir uns südlich der Elbe zur Hitech und Techno Zelebration ein", sagen die Veranstalter. Es gibt einen "Hi-Tech Floor" und einen "420Hz Techno Floor". Die Party beginnt um 22.30 Uhr. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 15 Euro und an der Abendkasse vor 24 Uhr 18, danach 20 Euro.: Für die Rieckhof All-Inclusive-Silvester Party mit Büfett gibt es noch wenige Karten in der Rieckhof-Kneipe. In diesem Jahr bietet der Rickhof das „All Inclusive Getränke & Buffet Paket“ zum Preis von 75.- Euro an. Wie in den Vorjahren ist darin neben einem großen Büfett Bier, Wein, Sekt und Alkoholfreies enthalten - und zwar die ganze lange Nacht lang. Weitere Infos: 040/766 69 22.: Die traditionelle Silvesterparty in der Lämmertwiete 5-7 mit DJs, Dancefloor und Mega-Feuerwerk beginnt um 21 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos und um Mitternacht gibt es "Berliner for free". (cb)