Alles neu an der Georg-Wilhelm-Straße: Bauarbeiten bis Herbst 2025

Wilhelmsburg - Der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) und HAMBURG WASSER (HW) sanieren gemeinsam als Kooperationspartner der INFRACREW HAMBURG die Georg-Wilhelm-Straße im Bereich von der Kreuzung Georg-Wilhelm-Straße/Pollhornweg bis zur Mengestraße.

Die Arbeiten beginnen am Montag, 16. Januar, und werden voraussichtlich im Herbst 2025 abgeschlossen sein. Als Kooperationspartner bündeln der LSBG und HW ihre Baumaßnahmen, stimmen ihre Bauablaufplanung inklusive des Verkehrskonzepts aufeinander ab und setzen ihre Bauleistungen in einer gemeinsamen Baustelle um. Ziel ist es, die Infrastruktur zu erneuern, verkehrssicher und zukunftsfähig zu machen, Bauzeiten zu verkürzen und die Beeinträchtigungen für Anlieger und Verkehrsteilnehmer dabei so gering wie möglich zu halten.

Die Fahrbahn und die Nebenflächen der Georg-Wilhelm-Straße sind nach jahrzehntelanger Nutzung sanierungsbedürftig und müssen instandgesetzt werden. Neben der Instandsetzung des gesamten Straßenraumes inklusive der Geh- und Radwege, Parkplätze und der Fahrbahn, werden auch die Trinkwasser- und die Straßenentwässerungsleitungen erneuert.

Der gesamte Straßenraum wird neugestaltet, um die Aufenthaltsqualität sowie die Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden zu verbessern. Der bestehende Radweg in Richtung Norden wird wiederhergestellt. Für Radfahrer in Richtung Süden wird ein Radfahrstreifen hergestellt. Dieser wird teilweise mit sogenannten Protektionselementen baulich von der Fahrbahn abgetrennt.

Gemeinsames Ziel des LSBG und HW ist es, die Georg-Wilhelm-Straße für alle Verkehrsteilnehmer sicherer und komfortabler zu gestalten und die Barrierefreiheit zu gewährleisten. Zugleich sollen erneuerte Versorgungsleitungen weiterhin eine zuverlässige Versorgung mit Trinkwasser sicherstellen. Die grundlegende Instandsetzung wird abschnittsweise durchgeführt und voraussichtlich im Herbst 2025 abgeschlossen sein. Die Baumaßnahmen beginnen am Montag, 16. Januar im südlichen Bereich der Georg-Wilhelm-Straße.

Umleitungsstrecken für den Durchgangsverkehr sind ausgeschildert. Die Anfahrbarkeit der Grundstücke und Gewerbebetriebe wird im jeweiligen Baufeld, das von Süden nach Norden wandert, individuell mit der bauausführenden Firma abgestimmt. Eine fußläufige Erreichbarkeit der Grundstücke ist jederzeit möglich.

Für die Buslinie 154 wird die Haltestelle "Haulander Weg" in Richtung "U/S Berliner Tor" in den Pollhornweg verlegt. Über die Änderungen im öffentlichen Personennahverkehr informiert der hvv in der hvv App und in der Fahrplanauskunft auf www.hvv.de. Telefonische Auskünfte erteilt der hvv unter der 040 19449.

Aktuelle Informationen zu Baumaßnahmen gibt es über die Baustellen-Hotline: 040 42828 2020 und mit einem Klick hier.