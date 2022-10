Störung im Digitalfunk sorgt für Zugausfälle in ganz Norddeutschland

Harburg - Wer mit dem Zug fahren will, braucht aktuell Nerven. In ganz Norddeutschland ist der Zugverkehr eingestellt worden. Schuld ist eine Störung des digitalen Zugfunksystems Global System for Mobile Communications – Rail, kurz GSM-R. Betroffen sind neben der Bahn auch die Eisenbahngesellschaften wie der Metronom.

Wie lange die Störung andauert ist unklar.