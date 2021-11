Ho Ho Ahoi: Maritimer Weihnachtsmarkt im Binnenhafen

Harburg - Ho Ho Ahoi heißt der Weihnachtsmarkt, der am Freitag auf dem Lotseplatz im Binnehafen an den Start ging. Mit Feuershow und Liedermachern wurden die Gäste begrüßt.

Der Markt ist maritim ausgerichtet. Speisen und Getränke gibt es aus Seecontainern. Für Kinder dreht sich ein kleines, kostenloses Karussell. Kleiner Clou: An Donnerstagen zum Afterwork und an Samstagen zum Wochenend-Glühwein legt eine Xmas–Barkasse von den Landungsbrücken mit dem Ziel Binnenhafen ab.

Der Markt wird nach der 2G-Regel geführt. Geöffnet ist bis zum 23. Dezember immer mittwochs bis sonntags von 16 Uhr bis 22 Uhr.

Am 11. und 12. Dezember findet parallel der schwimmende Nikolausmarkt statt, bei dem traditionell an beiden Tagen um 15 Uhr der Nikolaus mit dem Schiff kommt und Kinder beschert. An den beiden Tagen sind auch der Museumshafen und die Fischhalle eingebunden. zv