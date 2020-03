Al Limone bietet nach langer Abstinenz wieder Mittagstisch an

Harburg - Für das gute Essen, das Küchenchef Francesco Benzoni auf die Teller zaubert, ist das Al Limone bekannt. Gefehlt hat in den letzten Monaten aber der Mittagstisch. Den gibt es jetzt wieder. Ab 12 Uhr öffnet das Restaurant in der Lämmertwiete, um abwechslungsreiche Gerichte zu servieren. "Wir haben von Montag bis Freitag das Mittagstischangebot immer bis 15 Uhr", so Fransecesco. Auf die Karte kommen wechselnde Gerichte von Gänsebrust bis Pasta. zv