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Erfolg im Beachvolleyball: Meistertitel für VTH-Nachwuchs

Neugraben - Das Volleyball-Team Hamburg (VTH) war am Samstag Ausrichter der Hamburger U15-Vereinsmeisterschaften im Beachvolleyball. Insgesamt fünf Jungen- und acht Mädchenteams gingen auf der HNT-Beachanlage am Opferberg bei wechselnden Bedingungen mit Regen und böigem Wind an den Start.

Bei den Mädchen holte das Team VTH1 einen Heimsieg. Als Hamburger Meisterinnen geht es für sie Ende Juni zur Deutschen Meisterschaft nach Freiburg. Die anderen drei VTH-Teams belegten die Plätze vier, fünf und sieben. Im Turnier der Jungen gelang den Gastgebern kein Sieg, aber der eine oder andere Satzgewinn. Das jahrgangsjüngere VTH-Team will darauf aufbauen und nächstes Jahr wieder angreifen.

Ungewohnt für Beachvolleyball: Bei der U15-Meisterschaft traten alle als Sechserteams an. Die Partien wurden in drei Sätzen ausgespielt. Die ersten beiden Sätze im Spiel Zwei-gegen-Zwei, der dritte Satz in einem modifizierten Vier-gegen-Vier, bei dem Beachvolleyballtechniken gefordert waren. Die Teilnehmenden einigten sich zudem darauf, alle Spiele ohne Schiedsrichter zu absolvieren. Voraussetzung dafür war absolut faires Verhalten - und das gelang hervorragend.