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DFB-Pokal im Frauenfußball: Hertha BSC Berlin zu Gast beim Team Jesteburg-Bendestorf

Jesteburg/Bendestorf - Das hatten sich die Fußballerinnen aus Jesteburg-Bendestorf noch vor kurzem nicht träumen lassen. Die Bezirksliga-Kickerinnen, die sich gern auch die „Rüsselkäferinnen“ nennen, profitieren von einer Besonderheit im DFB-Regelwerk: Da durch die komplizierte Aufstiegsituation zur 2. Bundesliga kurzfristig ein Platz im DFB-Pokal-Wettbewerb 2026/2027 der Frauen vakant wurde, griff eine Regel, nach der der Landesverband mit der höchsten Anzahl an Teams den Platz besetzen darf.

Da in diesem Bereich Niedersachsen den Top-Wert bietet, profitiert der FC Jesteburg-Bendestorf nun als Pokalfinalist von dieser Regelung. Mit dem Frauen-Team von Hertha BSC Berlin aus der 2. Bundesliga Frauen zog "Losfee" Silke Rottenberg in Frankfurt das optimale Los für die „Rüsselkäferinnen“.

Gespielt wird im Zeitraum 15. August bis 17. August auf dem Sportplatz am Klecker Wald. Die Spielführerin Analena Otto vom FC Jesteburg-Bendestorf konnte ihr Glück kaum fassen: "Wir freuen uns natürlich riesig!" Niklas Behle, der Erste Vorsitzende des FC Jesteburg-Bendestorf, spricht von „einem historischem Spiel, denn niemals zuvor musste ein Bundesligist zu einem Pflichtspiel in den Landkreis Harburg reisen“.

Vom Niedersächsischen Fußball-Verband (NFV) kam das Echo, dass dieses Los „mit unserem Rekord-Landespokal-Finalisten“ mit Bendestorf-Jesteburg den richtigen Verein treffe. Jetzt werden lokale Unternehmen, die das historische Event unterstützen wollen, gebeten, sich bei Olaf Hübner unter der Telefonnummer 01 51 /50 64 74 04 zu melden.