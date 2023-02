Tischtennis-Meisterschaften: Drei Medaillen für den Hamburger Süden

Harburg – Mit drei Medaillen im Gepäck kehrten die Harburger Teilnehmerinnen aus Berlin zurück: Am vergangenen Wochenende fanden in Berlin die Norddeutschen Meisterschaften für die Tischtennis-Jugend statt. Aus dem Hamburger Süden starteten für den Hamburger Verband Helen Wei und Lena Krüger vom SV Grün-Weiss Harburg sowie Ela Neupauerová vom TuS Finkenwerder.

Die 15-jährige Helen Wei startete in der älteren Altersklasse J19, der Jahrgänge 2007 – 2004. Im Einzel erspielte sie sich den Gruppensieg und wurde danach direkt in das Viertelfinale gesetzt. Leider hat es am Sonntag allerdings im Einzel nicht für mehr gereicht. Dafür spielte sie sich zusammen mit ihrer Doppelpartnerin Huong Ly Cao von Germania Schnelsen einen hervorragenden 2. Platz.

Ela Neupauerová und Lena Krüger gingen in der jüngeren Altersklasse J15 (2008 und jünger) an den Start. Die erst 12-jährige Ela hatte zuletzt eine starke Leistungssteigerung durchlaufen und wurde dafür zurecht vom Hamburger Tischtennis Verband nominiert. In der Gruppenphase konnte sie ein Spiel gewinnen und zwei weitere knapp gestalten. Leider hat es in diesem Jahr noch nicht für den Einzug ins Achtelfinale gereicht, doch sie darf noch zwei weitere Jahre in dieser Altersklasse teilnehmen.

Die 13-jährige Lena Krüger, die als Eigengewächs des SV Grün-Weiss Harburg gilt, hatte sich über den Sieg bei der Hamburger Meisterschaft im Dezember für die Norddeutsche Meisterschaft qualifiziert und wurde in der Spielstärkereihenfolge des Turniers an Position 4 gesetzt. Der 3. Platz bei einer Norddeutschen Meisterschaft und die damit verbundene Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft im März in Bad Friedrichshall ist dennoch ein toller Erfolg für Lena.

Aber es kam noch besser, denn im Doppel ging Lena zusammen mit ihrer Partnerin Annika Friese von der TTG 207 Ahrensburg als topgesetztes Team ins Rennen. Sie brauchten etwas, um zusammenzufinden, doch spielten sich locker bis ins Finale vor.

Dort trafen sie auf das Schleswig-Holsteinische Duo Laura Schweiz und Aliya Kulovac. Und in diesem Spiel gelang ihnen die Revanche zum Einzel, in dem sie mit einem 3:1-Erfolg sich den Titel der Norddeutschen Meisterinnen sichern konnten. Gemeinsam können sie nun auch bei den Deutschen Meisterschaften antreten. (cb)