Harburg junge Judoka erfolgreich bei Hamburger Meisterschaft

Harburg - Mit vier Kämpfern ging der KSC Bushido bei den Hamburger U15 Meisterschaften im Judo in Tangstedt an den Start. Katharina Graetzer sicherte sich den Meistertitel in der Klass über 63Kg gegen ihre Vereinskollegin Julia Lewitzki. Linda Jean Geerdts wurde in der Gewichtsklasse bis 48 Kilo Vizemeisterin. Sie verlor im Finale gegen Jule Jacobs aus Norderstedt. Bronze gab es für Lennie Freuer, der in der Gewichtsklasse bis 55 Kg. dl