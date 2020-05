Für den Aufstieg in die Landesliga: HTB-Zebras suchen Verstärkung

Harburg – Das HTB-Nachwuchs-Fußballer vom Team „Die Zebras" haben in der Vergangenheit schon oft durch ihre Erfolge für Furore gesorgt. Nun hat

die 2.C-Mannschaft von Trainer Raul O. Classen ein neues großes Ziel vor Augen: „Wir wollen versuchen, in der kommenden Bezirksliga-Saison den Aufstieg in die Landesliga zu schaffen“, sagt Classen.



Und dafür braucht sein Team Verstärkung. Classen: „Wir suchen ab sofort ambitionierte Fußballer der Jahrgänge 2007 und 2008er. Die Zebras sind eine kampfstarke Mannschaft, die sich in den letzten Jahren unter den leistungsstarken Teams in Hamburg und Umgebung etabliert hat.“



Außerdem betont Raoul O. Classen: „Wir bieten mit der Jahnhöhe eine moderne und schön gelegene Sportanlage mit Kunstrasen, einen qualifizierten Trainerstab und eine hoch motivierte junge Mannschaft, für die Kameradschaft und Zusammenhalt noch zählen.“



Für weitere Infos steht der Trainer den Interessierten unter Mobiltelefon 0173/200 40 44 oder per Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! Rede und Antwort. (cb)