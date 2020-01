Minimeisterschaften in Fleestedt: Einstieg ins neue Tischtennis-Jahr

Fleestedt - Die Minimeisterschaften sind für den Tischtennissport traditionell der Einstieg in das neue Tischtennis-Jahr. Hier kann man ausprobieren, ob man Spaß am Spiel

mit den kleinen weißen Bällen hat. Mitmachen dürfen alle Mädchen und Jungs der Jahrgänge 2007 und jünger, die bisher noch an keinen TT-Punktspielen für Vereine teilgenommen haben.



Der Ortsentscheid in Fleestedt findet am Samstag, 18. Januar 2020 ab 14 Uhr in der Schulsporthalle am Osterkamp statt. Gespielt wird in drei Altersklassen, die jeweiligen Gewinner dürfen dann am 22. März in Jesteburg am Kreisentscheid teilnehmen.



In Fleestedt wird der Ortentscheid von Susanne Frobel-Werner organisiert, die die Tischtennis-Abteilung des TuS Fleestedt leitet. Unterstützt wird sie dabei von der Trainer-Crew des TuS.



Wer mitmachen möchte, der kann sich ab sofort per Email an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! anmelden. Wer Fragen hat, kann sich auch an Susanne Frobel-Werner wenden. (cb)