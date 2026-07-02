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Mit Festplatz und Feuerwerk: Marmstorf feiert sein Vogelschießen

Marmstorf – Wer wird als Nachfolger von Stefan Heidtmann neuer Schützenkönig in Marmstorf? Diese Frage wird an diesem Wochenende beim Marmstorfer Vogelschießen beantwortet. Von Freitag, 3. Juli, bis Montag, 6. Juli, wird auf der bunten Budenmeile rund um den Festplatz im alten Dorfkern gefeiert. Startschuss ist am morgigen Freitag um 15 Uhr mit der Festplatzeröffnung.

Das Programm reicht vom Zapfenstreich am Freitagabend in der Straße Am Pavillon und großes Feuerwerk am Sonnabend um 22.30 Uhr, bis zur feierlichen Proklamation der neuen Regenten am Montag um 19.30 Uhr.

Für König Stefan Heidtmann, der den Beinamen „Der Macher“ trägt, und seine Königin Charlotte geht ein aufregendes Jahr mit vielen Höhepunkten zu Ende. Gemeinsam mit den Adjutantenpaaren Rainer und Susanne Bliefernicht sowie Arne und Sandra Wichers erlebten die Regenten viele schöne und spannende Momente, wie etwa den eigenen Königsball oder die Teichwette, um zwei Beispiele zu nennen.

Am Freitag um 15 Uhr wird der Festplatz eröffnet. Die Schützen treten um 19 Uhr am Festplatz zum Umzug durch Marmstorf und zur Kranzniederlegung an. Der Große Zapfenstreich zu Ehren Seiner Majestät Stefan Heidtmann beginnt um 20.30 Uhr am Am Pavillon 13. Gemeinsam mit dem Spielmannszug Marmstorf wird das Blasorchester Seevetal den Zapfenstreich spielen.

Am Sonnabend wird der Festplatz um 14 Uhr eröffnet. Weiteres funkelndes Highlight: Um 22.30 Uhr beginnt das Große Feuerwerk.

Am Sonntag findet von 10 bis 12 Uhr im Schießstand des Vereins das Bürgerschießen für Nicht-Schützen statt. Der Festplatz öffnet um 14 Uhr.

Am Montag öffnet noch einmal der Festplatz um 15 Uhr. Die Proklamation des neuen Königs beginnt um 19.30 Uhr mit einem kleinen Ummarsch durch den Ortskern. Anschließend öffentlicher Tanz, Gäste sind herzlich willkommen.