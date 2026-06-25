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Schützenfest in Elstorf: König Michael Mojen „der Aufsteiger“ muss abdanken

Elstorf - Der Schützenverein Elstorf lädt wieder zum großen Schützenfest ein. Es soll ab Freitag wie in den Vorjahren ein Wochenende mit Gemeinschaft, Tradition und Freude werden. Der noch amtierende Schützenkönig Michael „der Aufsteiger“ schaut auf ein aufregendes Würdenträger-Jahr zurück.

In ihrem Königsjahr wurden Michael und Dörte Mojen bei vielen Veranstaltungen von den Adjutanten-Paaren Michael und Imke Peters sowie Rainer-Oliver Westphal mit seiner Frau Katrin Peters-Westphal begleitet. Aber auch viele Mitglieder des Schützenvereins, Freunde des Trios und natürlich die beiden Söhne Marius und Alexander waren bei den vielen Feierlichkeiten und Veranstaltungen dabei und machten das Jahr unvergesslich, in dem es fast kein Wochenende ohne Schützenfeste, - Bälle oder -Wettkampfschießen gab.

Es gab so viele tolle Momente, sagt Michael Mojen. Besonders schön und unvergesslich war natürlich der Besuch bei der Steuben-Parade in New York. Für Michael und Dörte Mojen war es bereits das zweite Mal, nachdem sie 1997 mit dem Spielmannszug Elstorf an der Reise teilgenommen haben. Doch im September 2025 durfte Michael als amtierender Schützenkönig mitmarschieren und dabei noch seiner Leidenschaft – dem Musizieren im Spielmannszug - nachgehen.

Am Freitag, 26. Juni, findet nach dem Königskommers ab 22:30 Uhr der Zapfenstreich auf dem Schützenplatz statt. Dieses ist einer der emotionalsten Momente für die jeweiligen Würdenträger. Alle Bürger sind herzlich eingeladen, beim Zapfenstreich dabei zu sein und anschließend im Zelt zu feiern. Der Eintritt ist frei.

Am Samstag geht es für die Schützen um 8:45 Uhr beim Treffpunkt in Daerstorf weiter. Von dort gibt es einen Ummarsch über Elstorf und Schwiederstorf, der musikalisch von den Spielmannszügen Elstorf und Heidenau begleitet wird.

Um 13 Uhr sammeln sich die Kinder auf dem Schulhof der Grundschule Elstorf und werden dort abgeholt, um dann gemeinsam mit dem Kinderkönigspaar Henja Hauschild und Jasper Rudolph ab 14 Uhr das Kinderschützenfest auf dem Schützenplatz zu feiern. Die Damenriege hat wieder ein schönes Programm zusammengestellt, bei dem alle Besucher Spaß haben werden. Die Kinder dürfen Vogelstechen und Schießen. Das neue Kinderkönigspaar wird am Sonntag, um 14 Uhr im Zuge der Preisverteilung proklamiert.

Der amtierende Jungschützenkönig Tjaard Eggers mit seinen Adjutanten Timon Benecke und Tristan Wiegers laden Aktive befreundeter Vereine ein, um bei einem Kommers ausgiebig feiern zu können. Nebenbei darf jedermann beim Schießen auf die Bürgerscheibe teilnehmen.

Nach der Proklamation des neuen Jungschützenkönigs findet abends die Sommerparty mit DJ im Festzelt für jedermann statt.

Der Schützenfest-Sonntag beginnt mit einem Ummarsch durch Elstorf und dem traditionsreichen Schützenfrühstück. Danach wird der neue Schützenkönig ermittelt.

Abends findet der Ball im Schützenzelt statt, zu dem jeder herzlich eingeladen ist. Der Eintritt ist frei.