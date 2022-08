Das passt doppelt gut: Neues Königspaar bei den Moorburger Schützen

Moorburg – Der Schützenverein zu Moorburg hat ein neues Königspaar - und das passt doppelt gut: Der neue Schützenkönig ist Thorsten Höling. Und der regiert ab sofort gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Christine Kaufmann, die kurz zuvor dem den Damen den Vogel abschoss.

Nachdem der Schützenverein zu Moorburg zwei Jahre pausieren musste, konnte in diesem Jahr endlich wieder Schützenfest in Moorburg gefeiert werden. In der Woche vor dem eigentlichen Fest stand der Schützengottesdienst, der Festplatzaufbau und das Schmücken der Häuser auf dem Programm.

Am Freitag war es dann endlich so weit und der Festplatz wurde mit einem gut besuchten Kinderfest eröffnet. Der Höhepunkt des Kinderfests war wie immer die Proklamation des neuen Kinderkönigspaares, welches auf dem Lichtpunktgewehr ausgeschossen worden ist. Das neue Kinderkönigspaar 2022/2023 sind Theresa Boers und Kalle Gustav Arlt. Das Kinderkönigspaar präsentierte am Sonntag bei der Proklamation der neuen Majestäten die Königsehrenscheibe, welche vom ehemaligen König, Ulf Schröder, gestiftet wurde.

Nach dem Kinderfest fand zu Ehren Majestät Ulf Schröder der Kommers statt. Befreundete Schützenvereine ließen es sich nicht nehmen diesen zusammen mit Ulf zu feiern. Anschließend wurde er mit dem großen Zapfenstreich – musikalisch unterstützt von den Spielmannszügen Neuenfelde und Eißendorf - geehrt.

Nach dem Festessen am Sonntag, wurde es Ernst im Schießstand: Das Vogelschießen bei den Schützen, bei den Damen und bei der Jugend auf die Holzvögel wurde fortgesetzt und sorgte für eine aufregende Spannung über den gesamten Nachmittag.

Zuerst ergab sich der Vogel der Jugendabteilung: Laura Höper ist neue Jungschützenkönigin. Lauras Adjutanten sind Tjorben Haumann und Gabriel Rüpke.

Danach hielt auch der Vogel der Damen nicht mehr lange durch und Christine Kaufmann setzte den letzten Schuss ab. Ihre Adjutantinnen sind Sjoukje Meier und Rosemarie Wente. Somit ist das Damen-Königsgespann kein unbekanntes in der Moorburger Kirchengemeinde.

Als letztes kämpften dann die Schützen noch um die Würde des neuen Schützenkönigs. Niemand würde besser zur neuen Damenkönigin passen, als ihr Lebensgefährte Thorsten Höling und so war die Freude riesig, als er derjenige war, der den Rumpf endgültig herunterschoss. Nach dem 1883. Schuss fiel der Rumpf. Zu seinen Adjutanten wählte er Felix Hinz, Irmin Schloo und Thorsten Krumstroh. (cb)