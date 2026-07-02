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Mehrere Verletzte nach Unfall auf der A7 – Fahrtrichtung Süden zeitweise voll gesperrt

Waltershof - Auf der Autobahn 7 ist es am Donnerstagmorgen gegen 6.30 Uhr kurz hinter der Anschlussstelle Waltershof zu einem Verkehrsunfall gekommen. Nach ersten Informationen waren mehrere Fahrzeuge an der Kollision beteiligt.

Der genaue Unfallhergang ist bislang unklar. Auch zur Zahl der beteiligten Fahrzeuge liegen noch keine gesicherten Erkenntnisse vor. Nach aktuellem Stand wurden zwei Personen verletzt. Während zunächst von leichten Verletzungen ausgegangen wurde, forderten die Einsatzkräfte im Verlauf der Unfallaufnahme einen Notarzt nach.

Zur Klärung der Unfallursache ist ein Verkehrsunfallteam der Polizei im Einsatz. Die A7 in Richtung Süden war zunächst vollständig gesperrt. Inzwischen ist ein Fahrstreifen wieder freigegeben, dennoch kommt es im morgendlichen Berufsverkehr zu erheblichen Behinderungen und einem langen Rückstau.