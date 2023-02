Betrunkener baut Unfall: Zwei Fahrzeuge gehen in Flammen auf

Heimfeld - Nach einem Unfall auf der Stader Straße sind am Sonntagmorgen zwei Autos on Brand geraten. Der Fahrer eines Twingo war in einen geparkten SUV gerast. Die Autos fingen Feuer. Der Fahrer rettete sich unverletzt.

Seinen Führerschein dürfte der Mann länger los sein. Polizisten bemerkten offensichtlich alkoholbedingte Ausfallerscheinungen. Der Atemalkholtest lag jenseits von 1 Promille. Dem Mann wurde der Führerschein abgenommen und eine Blutprobe angeordnet. zv