Altenwerder: Große Ramme kippte in Hochspannungsleitung

Altenwerder - An einem Hang am Finkenwerder Ring ist am Montag gegen 13 Uhr eine große, mobile Ramme abgerutscht und umgekippt. Das große Baufahrzeug zerriss dabei die Kabel einer Hochspannungsleitung, die auf eine Straße fielen. Der Fahrer der Ramme verletzte sich bei dem Unfall leicht am Finger. Er blieb vor Ort.

Der Verkehr musste wegen des Unfalls rund dreieinhalb Stunden lang umgeleitet werden. Im Umfeld kam es zu erheblichen Behinderungen. dl