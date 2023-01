Feuer auf dem Gelände der ehemaligen Sietas-Werft in Neuenfelde

Neuenfelde - Feuer auf dem Gelände der ehemaligen Sietas-Werft. Am Dienstag stand ein dicker Rauchpilz über dem Gelände. In einer Lagerhalle war eine Schute in Brand geraten, die abgewrackt wurde.

Die Feuerwehr war zunächst mit einem größeren Aufgebot unterwegs. Ein Teil der Kräfte wurde noch auf der Anfahrt abbestellt. Der Brand war schnell unter Kontrolle. Was das Feuer genau auslöste, muss jetzt von der Kripo geklärt werden.