Kleingartenverein in Eißendorf: Gartenlaube brennt lichterloh

Eißendorf - Feuer im Kleingartenverein Am Bremer Tor an der Bremer Straße. Dort stand am späten Sonntagabend eine Kleingartenlaube lichterloh in Flammen. Schwierig: Für die Löscharbeiten musste die Feuerwehr eine längere Schlauchleitung legen.

Die Löscharbeiten dauerten rund 45 Minuten. Rest der Laube mussten teilweise eingerissen werden, um an alle Brandherde zu kommen. Die Laube selbst ist ein Totalschaden. Menschen wurden nicht verletzt. Unklar war zunächst, was das Feuer ausgelöst hatte. zv