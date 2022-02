Mordkommission ermittelt nach Messerstecherei in der Moorstraße

Harburg - Ein Mann ist am Samstagabend bei einer Messerstecherei an der Moorstraße lebensgefährlich verletzt worden. Gegen 18 Uhr war das Opfer, bei dem es sich um einen 23 Jahre alten Afghanen handeln soll, im Bereich der Überwege zum Seeveplatz mit mehren anderen Männern ins Streit geraten. Offenbar schon verletzt rannte er in Richtung Phoenix-Center und brach im Zugang zusammen.

Ein Notarzt versorgte den Verletzten vor Ort. Dann kam der Mann mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Täter und andere Beteiligte flüchteten. Die Polizei leitete eine Fahndung ein.

Die Mordkommission hat den Fall als versuchtes Tötungsdelikt übernommen. Bis in den späten Abend wurden am Tatort Spuren gesichert. zv