Meckefeld: Drei Wehren im Einsatz bei Feuer in Döner-Imbiss

Meckelfeld - Feuer an der Glüsinger Straße. Dort brannte es in der Nacht zum Montag in einem Döner-Imbiss. Bei der Feuerwehr war zuvor die Meldung eingegangen, dass der Laden verqualmt ist.

Die Einsatzleitstelle alarmierte die Wehren Meckelfeld, Glüsingen und Moor. Die Einsatzkräfte bekamen den Brand schnell unter Kontrolle. Allerdings dürfte der Schaden durch Feuer, Ruß und Löschwasser hoch sein.

Nach ersten Erkenntnissen war das Feuer in einer Zwischendecke ausgebrochen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Ein technischer Defekt als Auslöser des Brandes wird nicht ausgeschlossen. zv