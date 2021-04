Fahrer verlor Bewusstsein - Laster kam von Autobahn ab

Hittfeld - Ein mit Papierrollen beladener Lastzug ist am Montagnachmittag auf der A1 kurz hinter Hittfeld in Fahrtrichtung Bremen von der Autobahn abgekommen. Das Fahrzeug kam im Grünstreifen in Schräglage zum stehen. Der Fahrer (50) wurde bei dem Unfall verletzt und kam ins Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nicht.

Einsatzkräfte der Feuerwehren Hittfeld und Maschen streuten ausgelaufenes Öl ab und verhinderten, dass aus dem Laster weitere Betriebsstoffe auslaufen. Nach ersten Erkenntnisse hatte der Fahrer während der Fahrt das Bewusstsein verloren und war deshalb von der Fahrbahn abgekommen. zv