Vahrendorf: Feuerwehr hievt verletzten Arbeiter aus Rohbau

Vahrendorf - Zu einer Baustelle am Hagelsweg rückten am Dienstagmorgen Feuerwehrleute aus Vahrendorf, Sottorf und Meckelfeld aus. In einem Neubau hatte sich ein Arbeiter verletzt.

Der etwas größere Aufwand war nötig, weil der Arbeiter nicht einfach aus dem Haus getragen werden, sondern mit Hilfe der Drehleiter aus dem Rohbau gehievt wurde. Der Verletzte kam anschließend mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Lebensgefahr besteht für ihn nicht. zv