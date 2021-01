Jahreswechsel im Bezirk und Landkreis Harburg ohne größere Vorkommnisse

Harburg - Feuerwehr und Polizei haben im Bezirk Harburg einen eher ruhigen Jahreswechsel verzeichnet.

Große Partys gab es nicht. Geböllert wurde trotz Verbot. Hier griff die Polizei aber nicht groß ein. Einsätze gab es trotzdem.

Im Jochenhofwinkel in Hausbruch rückte die Polizei mit einem größeren Aufgebot ab, um eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus zu stürmen. Dort hatte ein Mann auf dem Balkon geböllert. Behelmte Bereitschaftspolizisten holten aus der Wohnung eine Schreckschusspistole, ein Softair-Gewehr und Böller.

An mehreren Stellen im Bezirk rückte die Feuerwehr zu Kleinbränden aus. So am Alten Postweg oder an der Hoppenstedtstraße. Dort brannten Müllcontainer. Größere Schäden entstanden nicht.

Aus dem Landkreis, wo Böllern erlaubt war, wurden ebenfalls nur vereinzelt Kleinbrände gemeldet. In der Straße Im Sunder in Tötensen, ibrannte eine habe stunde nach dem Jahreswechsel ein gepraktes Auto. Laut Polizei dürfte Feuerwerk das Fahrzeug in Brand gesetzt haben. Im Landkreis gingen Einsatzkräfte auch mehreren Hinweisen nach, weil angeblich gegen die Eindämmungsverordnung verstoßen wurde. "Sämtliche Überprüfungen dieser gemeldeten Verstöße wurden ergebnislos überprüft", heißt es von der Polizei. zv