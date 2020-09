Nach Bedrohung: Großeinsatz der Polizei an der GSH

Harburg - Große Aufregung an der GSH an der Eißendorfer Straße.

Montagvormittag rief eine Schülerin, die am Freitag von einem Mann, angeblich mit einer Waffe, bedroht worden war, die Polizei. Angeblich hatte sie den Mann erneut gesehen und Angst bekommen. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an. Peterwagenbesatzungen legten ihre Anti-Terrorausrüstung, darunter Schutzhelme an. Die mit Maschinenpistolen bewaffneten Beamten durchkämmten die Schule, während die offenbar geschockte Schülerin, die bedroht worden war, zu einem Rettungswagen gebracht wurde. Auch das SEK wurde angefordert.

Kurz nach 11 Uhr dann Entwarnung. Der Mann war in seiner Wohnung, die sich in der Nähe der Schule befindet, angetroffen worden. Er selbst sagte aus, dass er nicht auf dem Schulgelände gewesen sei und auch die Schülerin nicht getroffen habe. Eine Waffe wurde in seiner Wohnung nicht gefunden.

In der Schule, in der sich die Schüler während der Polizeiaktion in ihren Unterrichtsräume aufhalten mussten, kam die Entwarnung über Lautsprecher. auch besorgte Eltern, die zur Schule gekommen waren, wurden informiert.Einen Amoklauf, wie über soziale Medien verbreitet, hatte es an der Schule nicht gegeben. zv