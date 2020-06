Mann mit Waffe sorgt für SEK-Einsatz in der Fährstraße

Wilhelmsburg - Mehrere Stunden war die Polizei am Sonntagabend in der Fährstraße im Einsatz,

nachdem dort ein Mann mit freiem Oberkörper und einer Langwaffe vor die Tür getreten war und dann wieder im Haus verschwunden war. Was das sollte, war zunächst unklar. selbst eine Geiselnahme wurde nicht ausgeschlossen.

Das SEK rückte an. Wohnungen wurden durchsucht. Eine Geiselnahme, so stellte die Polizei fest, gab es nicht. Es wurde aber ein Mann festgenommen und in Handschellen zur Wache gebracht. In seiner Wohnung war eine Waffe gefunden worden. Ob es sich um eine scharfe, also eine echte Schusswaffe handelt, oder ob es eine sogenannte Anscheinswaffe ist, mit der keine scharfe Munition verschossen weren kann, war zunächst unklar. zv