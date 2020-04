Ungewöhnlicher Umwelteinsatz für die Feuerwehr in Meckelfeld

Meckelfeld - Einen ungewöhnlichen Einsatz hatte die Feuerwehr im Gewerbegebiet Meckelfeld im Storchenweg.

Dort lief Diesel aus der Mulde eines auf einem Schwertransporter stehenden Aufliegers. In dem lagen gleich mehrere ausgebaute Dieseltanks von Lastwagen. Einer, offenbar noch mit Kraftstoffresten befüllt, war undicht

Der ausgelaufene Kraftstoff konnte noch aufgenommen werden, bevor er in einen Gully floss. Die Mulde des Aufliegers wurde leicht angekippt. So floss weiterer auslaufender Diesel gezielt in einen Auffangbehälter. Nach etwa einer Stunde war der Einsatz für die Wehr Meckfeld beendet. Die Polizei ermittelt jetzt wegen eines Umweltdeliktes. zv