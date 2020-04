Geurlaubter Chef des Gesundheitsamtes: Laut Bezirksamt ist alles normal

Harburg - Alles ganz normal. So kann man die Antwort der Verwaltung auf eine Anfrage der CDU werten, die sich mit dem Status des Chef des Gesundheitsamtes,

Dr. Robert E. Wegner befasste. Der Mann ist in bester Absprache in einem lang geplanten Urlaub gegangen. Gleichzeitig hält man es in der Harburger Verwaltung nicht für nötig, das Leiter der wichtigsten Abteilung, der Mann, der in den vergangenen Wochen Kontakte zu anderen Behörden und Institutionen, sowie Erfahrungen im Handling der Corona-Krise gesammelt hat

Wörtlich heißt es: "Der Leiter des Gesundheitsamts im Bezirksamt Harburg hatte eine Abwesenheit im April und Mai bereits seit einigen Monaten geplant und seine Dienstvorgesetzten darüber informiert. Konkret hat er sich mit seinen Dienstvorgesetzten in der 14. KW darüber abgestimmt. Seit dem 3. April 2020 werden Mehrarbeitsstunden durch Freizeitausgleich ausgeglichen und im Anschluss Urlaubsansprüche aus dem Jahr 2019 eingesetzt."

Und weiter: "Die Abgeltung von Mehrarbeitsstunden ist wie die Inanspruchnahme von Urlaubsansprüchen aus dem vergangenen Jahr aus Gründen der Personalfürsorge bei allen Beschäftigten des Bezirksamtes geboten."

Das Umfeld des Leiters des Gesundheitsamtes ist irritiert. "Das er ursprünglich mal Urlaub nehmen wollte, kann ich mir vorstellen. Das er ihn so einer Situation freiwillig antritt, ist für mich ein absurder Gedanke", sagt ein Bekannter. Auch das kam aus seinem beruflichen Umfeld: "Er hat noch terime für die Zeit gemacht, in der er jetzt plötzlich im Urlaub ist." Die Politik ist teilweise ebenfalls sehr irritiert. Viktoria Ehlers von der FDP erinnert sich nicht, dass es jemals Thema gewesen sei, dass der Leiter des Gesundheitsamtes in der Corona-Krise für mehrere Wochen nicht an Bord ist. zv