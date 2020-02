Bezirk Harburg: So stimmten die Stadtteile zur Bürgerschaftswahl ab

Harburg - Der Bezirk Harburg ist SPD-Stammland. In elf von 15 Stadtteilen bekamen die Sozialdemokraten über 40 Prozent der Stimmen. Die Fans der Grünen sitzen nicht im Bezirk. Lediglich in vier Stadtteilen bekamen die Grünen durchschnittlich oder überdurchschnittlich viele Stimmen. Darunter waren auch noch die beiden Mini-Stadtteile Cranz und Moorburg, die es zusammen auf rund 500 Wähler bringen.

Die CDU schnitt in sieben Stadtteilen unterdurchschnittlich ab. Die FDP nahm nur in drei Stadtteilen die 5-Prozent-Hürde. Die Linken sind in elf Stadtteilen unterdurchschnittlich gewählt worden. Allerdings holten sie in den wählerstarken Stadtteilen Harburg und Heimfeld überdurchschnittlich viele Stimmen.

Die AfD hat im Bezirk eine überdurchschnittlich hohe Wählerschaft. Nur in zwei Stadtteilen lag ihr Stimmanteil unter dem hamburgweiten Durchschnitt. In Hausbruch holte sie hamburgweit den zweithöchsten Stimmanteil. Das wurde nur von Billbrook getoppt, wo es allerdings auch nur 82 Wähler gab. zv