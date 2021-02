Marmstorfer im Glück: Sparkassen-Kunde gewinnt 5.000 Euro

Harburg - In diesen außergewöhnlichen Zeiten sind frohe Botschaften besonders gerne genommen. Entsprechend glücklich war Claus Peters

aus Marmstorf, als er den Anruf seiner Beraterin erhielt. Der 59-jährige Privatier hat bei der Monatsauslosung Februar der Aktion „Sparen+Gewinnen“ 5.000 Euro gewonnen.



Im neuen Beratungscenter der Sparkasse Harburg-Buxtehude in Harburg nahm er die Glückwünsche seiner Beraterin Petra Müller entgegen. Mit dem Gewinn möchte er seine Kinder unterstützen und ihnen den Führerschein finanzieren.



Das erste Los kaufte der langjährige Sparkassen-Kunde bereits vor über 30 Jahren, in der Zwischenzeit sind weitere hinzugekommen. „Die Kombination aus Sparen und Gewinnen finde ich sehr sympathisch. Und mit etwas Geduld hat es sich ja auch gelohnt“, sagt der passionierte Jäger. Als Jäger ist Geduld für ihn also kein Fremdwort.



Abgesehen vom eigenen Gewinn sei ihm aber auch wichtig gewesen, etwas Gutes zu tun. Denn: Mit jedem Los von „Sparen+ Gewinnen“ werden gemeinnützige und kulturelle Projekte in ihrer Nachbarschaft unterstützt. (cb)