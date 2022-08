Auftakt des International Music Festivals: Haiou Zhang begeistert in der Empore

Buchholz – Grandioser instrumentaler Auftakt des International Music Festivals: Haiou Zhang und das Philharmonische Streichquartett der Berliner Philharmoniker begeistern 400 Gäste in der Empore in Buchholz.

Es ist der Abend des 26. August und die Buchholzer „Empore“ ist mehr als wohl gefüllt. Der langjährige Hauptsponsor, die Sparkasse Harburg-Buxtehude, präsentiert und lädt in der Pause zum Umtrunk ein - überall fühlbar erwartungsfrohe Spannung, denn immerhin sind das „Philharmonische Streichquartett der Berliner Philharmoniker“ und Haiou Zhang am Flügel die hochkarätigen Künstler des Abends. Alle mehrfach ausgezeichnet, die gemeinsam ausschließlich Dvorak interpretieren werden. Lauter junge Leute, das verspricht Energie.

Und die kommt. So viel vorweg. Ungebrochen und mit Macht rocken sie förmlich die Empore, wobei sie alle Facetten beherrschen und wohldosiert einsetzen. Doch man kann gleich zu Beginn schon die „Standing Ovation“ ahnen, zu denen das Publikum am Ende hochgerissen wird…



Das von der Sparkasse Harburg-Buxtehude präsentierte Konzert in der Empore Buchholz bildete den fulminanten Auftakt zum diesjährigen International Music Festival (IMF). Rund 400 Gäste verließen die Empore nach zwei Stunden voller Energie und Leidenschaft mit einer Mischung aus großer Dankbarkeit und purer Begeisterung.

Auch der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse, Andreas Sommer, Dauergast und seit vielen Jahren großer Fan des IMF, war sehr angetan. „Das Konzert war einfach großartig! Die jungen Musiker und Musiker und Haiou Zhang haben das Publikum von der ersten Minute an begeistert. Dieses Konzert macht Lust auf alles, was bis zum 11. September noch folgt.“

Am Mittwoch, 31. August starten dann auch die Schulkonzerte, ein fester Bestandteil im Rahmen des International Music Festivals. Gemeinsam mit der Sparkasse Harburg-Buxtehude und mit Unterstützung der Niedersächsischen Sparkassenstiftung besucht Haiou Zhang insgesamt sechs Schulen, um für und gemeinsam mit den Schülern zu musizieren und ihnen klassische Musik näher zu bringen.

Die weiteren Konzerte und Veranstaltungen des IMF 2022 finden Sie unter www.klassik-buxtehude.de (cb)