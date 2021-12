A Wall is a Screen: Ungewöhnlicher Kurzfilm-Rundgang in Marmstorf

Marmstorf – Unter dem Titel „A Wall is a Screen“ veranstaltet das Immanuel-Kant-Gymnasium am Dienstag, 7. Dezember, in Marmstorf einen Kurzfilmrundgang der besonderen Art statt. Seit 2003 führt das Hamburger Künstlerkollektiv A Wall is a Screen sogenannte Kurzfilmwanderungen durch, bei denen kurze Filme auf Hauswänden und ähnlichen Strukturen projiziert werden – und genau das soll Dienstag ab 17 Uhr auch in Marmstorf passieren.

„Das Publikum bewegt sich zusammen mit dem Projektionsteam von Wand zu Wand und somit von Film zu Film, jeder Film des Kurzfilmprogramms wird spezifisch für seinen Projektionsort ausgesucht. Das Publikum erfährt nur den Startort und begibt sich somit auf eine überraschende Exkursion durch ihren vermeintlich bekannten Stadtteil“, erklärt Janina Bezler, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit der Schule.

„A Wall is a Screen“ schafft auch auf internationaler Ebene einen neuen Kontext für kurze Filme und setzt vermeintlich bekannte Orte der Stadt für zehn Minuten in ein neues Licht, bevor es zum nächsten Ort weitergeht: das ultimative Pop-up-Kino.

Für das gemeinsame Projekt mit dem Immanuel-Kant-Gymnasium wurden von den Schülern des Kunstprofils „Kulturelle Welten“ Filme gezielt für die Projektionsflächen in Marmstorf in Zusammenarbeit mit den beiden Hamburger Filmemacherinnen Doro Carl und Regine Steenbock produziert. Janina Bezler: „Auch die Auswahl der Projektionsflächen fand in Zusammenarbeit mit dem Kurs statt, so dass ein ungewöhnliches und speziell auf Marmstorf ausgerichtetes Projekt zustande gekommen ist, das am 7. Dezember nun in Marmstorf präsentiert wird.“

Der Kurzfilmrundgang startet am 7. Dezember um 17 Uhr an der Kreuzung Feuerteichweg, Ecke Handweg und dauert etwa 80 Minuten. Die Teilnahme ist kostenlos, die Veranstaltung findet auch bei leichtem Regen statt. Weitere Informationen mit einem Klick hier.