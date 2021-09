Kunst vor Ort: Drei weitere Führungen in Harburg im Angebot

Harburg - Die Kunstleihe Harburg lädt im September und im Rahmen ihrer Reihe „Kunst vor Ort“ zu weiteren Führungen ein. Orte sind unter anderem der Kunstverein Harburger Bahnhof, das Stadtmuseum Harburg und auch die Falckenberg-Sammlung. Und auch digital geht es bald in heimische Ateliers.

Ausstellungsbesuche waren durch die Covid-Pandemie lange schwer planbar. Die Kunstleihe Harburg hilft nun, sich neu oder erneut in der recht vielfältigen Harburger Kunstlandschaft zu orientieren. Nachdem die ersten Führungen zu „Kunst im Garten“ bei der Künstlerin Antje C. Gerdts auf großen und positiven Zuspruch fielen, stehen nun weitere Termine im September an. So lädt die Kunstleihe am Dienstag, 14. September, um 15 Uhr in die Sammlung Falckenberg (Wilstorfer Straße 71) ein. Treffpunkt ist um 14.50 Uhr am Eingang.

Mit der Ausstellung „ABY WARBURG: BILDERATLAS MNEMOSYNE. DAS ORIGINAL“ ist Aby Warburgs berühmter Bilderatlas zurück in Hamburg. Der »Bilderatlas Mnemosyne« zählt bis heute zu den weltweit bedeutendsten kunsthistorischen Forschungsprojekten.

Weiter geht es am Sonnabend, 18. September, um 13 Uhr in der Helms-Lounge (Museumsplatz 2). Dort wird anlässlich des 100. Geburtstags von Carl Ihrke eine nur eintägige Ausstellung seiner Werke gezeigt. Carl Ihrke war ein Maler, Grafiker, Bildhauer und Bühnenbildner. Kunststudium in Weimar, Parisaufenthalt, Mitglied des Hamburger Künstlervereins. Sein Werk umfasst Linolschnitte und Lithografien von Kirchen und alten Häusern in Harburg und Umgebung, Zeichnungen und Malerei von Häusern und Landschaften auf Sylt, Kunst am Bau, wie etwa die Fenster in der Friedrich-Ebert Halle und St. Johannis-Kirche in Harburg, sowie Tierplastiken, Fischbrunnen in der Lämmertwiete.

Die vorerst letzte Führung der Reihe findet am Dienstag, 21. September um 16 Uhr im Kunstverein Harburger Bahnhof statt. Der Kunstverein besteht seit mittlerweile 30 Jahren, hat sich im ehemaligen Wartesaal der 1. Klasse zum Ort für aktuelle Kunst entwickelt und wird dabei mittlerweile von der Behörde für Kultur und Medien institutionell gefördert. Aktuell ist dort die Ausstellung von Adam Christensen mit dem Titel „Küss mich, bevor du gehst“ zu bestaunen.

Erklärungen sowohl zum Anspruch des Kunstvereins, zum Ort aber auch zur Position des aktuell ausstellenden Künstlers Adam Christensen gibt Vereins-Kurator Tobias Peper. Treffpunkt ist um 15.55 Uhr direkt am Eingang über dem Fernzuggleis 3 im Bahnhof Harburg.

Um Anmeldung für die Führungen wird aufgrund begrenzter Plätze unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! und Telefon 040/300 969 48 gebeten, die Führung ist kostenfrei, eine Spende aber erwünscht. (cb)