Suedlese nimmt Fahrt auf: Literarische Vielfalt online und vor Ort

Harburg - Die 6. Literaturtage „SuedLese“ im Süden Hamburgs haben Fahrt aufgenommen. Eine beeindruckende Online-Lesung von Hamburgs Literaturpreisträger Benjamin Maack aus dem Keller seines Hauses zählten ebenso zu den bisherigen Highlights wie künstlerische Arbeiten aus dem Harburger Kunstverein oder dem Kulturpunkt Moisburg. Die 3. Woche der vierwöchigen SuedLese-Literaturtage im Süden Hamburgs setzen dies fort.

Ob Unterhaltsames aus dem Weinlokal(14., 15., 16. Und 20. Juni) oder über den Beruf des Musikers (Martin Rempe, 17. Juni, kleines Foto) oder Poesie unterm Neugrabener Kirschbaum (17. Juni): nichts in der Welt der Harburger Literaturtage bleibt aus. Den Auftakt der Woche gibt zudem einemit Vertretern aus Kulturbehörde, Börsenverein und Studiengang Poesie der Medical School Hamburg.Mo, 14.06.2021, 16:00 Uhr Podiumsdiskussion „Wie geht es dem Buch heute?“Mo, 14.06.2021, 19:00 Uhr | Ort: Grauer Esel Freya von Korff – Die Krone von AtlantisDie., 15.06.2021, 19:30 Uhr | Ort: Grauer Esel Angela H. Fischer – SCHAF kombiniertDie., 15.06.2021, 19:30 Uhr | Ort: Bücherhalle Harburg | Simone Buchholz – River Clyde Online-LesungMi., 16.06.2021, 16:00 Uhr | Ort: HinZimmer – Ein Raum für Geschichten Fensterlesung für große und kleine LeuteMi., 16.06.2021, 18:30 Uhr | Ort: Haspa am Sand Ina Bruchlos – Suche Stehplatz NordMi., 16.06.2021, 18:30 Uhr | Bildungszentrum Tor zur Welt / VHS | Eintritt: 8,- Hamburger Autorenvereinigung – Bleiben Sie negativ! – LeseabendMi., 16.06.2021, 19:00 Uhr | Ort: Grauer Esel Vicki Spindler – Alles schon mal da gewesen!Do., 17.06.2021, 17:00 Uhr | Ort: Musikgemeinde Harburg e.V./ Friedrich-Ebert-Halle – ONLINE-Lesung/-Gespräch Martin Rempe: Kunst, Spiel, ArbeitDo., 17.06.2021, 18:00 Uhr | Ort: Kirschbaum für Lesungen Mareike Krügel – Schwester – LIVE und VOR ORT in Neugraben!Do., 17.06.2021, 19:00 Uhr | Ort: Medical School Hamburg - Arts and Change Wie kommt die Poesie zu uns? – Eine Werkschau von Poesie StudierendenDo., 17.06.2021, 21:00 Uhr | Ort: Deichdiele – ONLINE-Lesung „seltsam, aber so steht es geschrieben...“ Texte – Myrna Maxam, Musik – Daniel Florey und Myrna MaxamFr., 18.06.2021, 17:00 Uhr | Ort: Medical School Hamburg - Arts and Change »Fusionfactory« – Poetische FilmkunstFr., 18.06.2021, 18:30 Uhr | Ort: Hamburger Verein der Deutschen aus Russland / Enigma Event Literaturabend „Heimatgefühl“Fr., 18.06.2021, 18:30 Uhr | Ort: Bildungszentrum Tor zur Welt / VHS | Eintritt: 8 Hamburger Autorenvereinigung – Bleiben Sie negativ! – Sachtexte Online-LesungFr., 18.06.2021, 19:00 Uhr | Ort: Alles wird schön e.V. | Eintritt: Spende erwünscht ... Saskia Junggeburth / Jörg Erb – Die Welt war von Gestern. Zweig.Fr., 18.06.2021, 19:00 Uhr | Ort: Hofkunstbühne Scharmbeck |Spende erwünscht ab 10,- Ulrich Lubda liest Michael Hamburger – Baum-Gedichte und WaldbadenFr., 18.06.2021, 19:00 Uhr | Ort: KuWoZi (KulturWohnZimmer) Poetomat onlineSa., 19.06.2021, 11:00 Uhr | Ort: Goethe-Schule Harburg Plötzlich kam Corona – Geschichten und Berichte von Kindern und JugendlichenSa., 19.06.2021, 15:30 Uhr | Ort: Initiative Gloria-Tunnel e.V.Sa., 19.06.2021, 19:00 Uhr | Ort: Alles wird schön e.V. Ulrich Lubda – Träumen vom Schäfer von Schafen von Toten vom ÜberlebenSo., 20.06.2021, 11:00 Uhr | Ort: Bürgerhaus Wilhelmsburg | Eintritt: 2,50 Theater Funkenflug – Es war einmal ... mit Frosch Outdoor-Veranstaltung, Kindertheater ab 3 JahreSo., 20.06.2021, 14:00 Uhr | Ort: Hamburger Volkshochschule in Harburg | Eintritt: 20 Anja Eßelborn – Comics – den Bildern das Wort erteilt Online-Kurs im Rahmen der SuedLeseSo., 20.06.2021, 15:00 Uhr | Ort: Grauer Esel | Eintritt: Spende erwünscht Stefanie Steenken – Der kleine TigerhaseSo., 20.06.2021, 16:00 Uhr | Ort: JoLa im Kulturhaus Süderelbe | Eintritt: 15 € Konzertlesung mit Eddy Winkelmann Lesung vor Ort!So., 20.06.2021, 16:00 Uhr | Ort: Wiese am Interkulturellen Garten Offenes Mikrofon Wilhelmsburg Live-Lesung mit Übertragung ins InternetAlle weiteren Informationen gibt es unter www.suedlese.de