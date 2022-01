Das Baugerüst ist weg: 20-Millionen-Neubau im Binnenhafen fast fertig

Harburg – Ungewohnter Anblick im Harburger Binnenhafen: Das Baugerüst am aktuell neuesten Gebäude in Harburg ist verschwunden und die roten Backsteine sind gemauert. Kein Zweifel: Der Neubau des Fraunhofer-Centers für Maritime Logistik und Dienstleistungen CML steht nach knapp drei Jahren Bauzeit kurz vor seiner Vollendung. Die Mitarbeiter werden vermutlich Anfang 2022 einziehen. Die feierliche Grundsteinlegung für den 20-Millionen-Euro teuren Neubau fand Ende Juni 2019 statt.

Das direkt neben der Fischhalle am Wasser liegende Gebäude wird neben einem großzügigen Eingangsbereich moderne Konferenz- und Veranstaltungsräume bekommen und die oberen Etagen werden Platz für mehr als 80 Wissenschaftler, Studenten und die Verwaltung bieten. Insgesamt 2.400 Quadratmeter werden den Mitarbeitern des CML zur Verfügung stehen, davon 800 für Labore und Werkstätten und 1.600 für die Büros der Wissenschaftler. Der Clou: Die Flure in dem neuen Gebäude verlaufen nicht geradeaus, sondern in einem Kreis. (cb)