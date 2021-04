Die Bagger sind da: Startschuss für 218 neue Wohnungen in Eißendorf

Eißendorf – Startschuss für eines der größten Neubaugebiete in Harburg: Am Lichtenauerweg in Eißendorf sind die ersten Bagger da und es wurde damit begonnen, das Areal für die Bebauung vorzubereiten. Unter anderem wird der Sportplatzbelag aus Grand abgetragen und das Geländer um den Sportplatz abmontiert.



Wie berichtet sollen hier auf rund 21.000 Quadratmetern 218 neue Wohnungen - hiervon 30 Prozent öffentlich gefördert - und eine Kita mit über 100 Plätzen entstehen. Das Schweizer Büro „Duplex Architekten"gewann den Wettbewerb zum Bauprojekt Lichtenauerweg mit seinem Entwurf "Quartier mit Weitsicht" . Die Gebäude stehen sich nicht gegenüber, sondern sind schräg angeordnet, so dass immer etwas Weitblick in südliche Richtung aus den Wohnungen möglich ist.



Früher wurde hier Fußball gespielt und Leichtathletik betrieben. Am Lichtenauerweg in Eißendorf war die Heimat des Sportvereins Rot-Gelb-Harburg. Im Jahr 2017 löste sich der Verein auf. Damit war auch die neue Zukunft der rund zwei Hektar großen Fläche besiegelt. (cb)

Wohnungen statt Sportplatz am Lichtenauer Weg: So soll das Quartier mit Weitsicht aussehen. Foto: Bezirksamt Harburg