Maskenpflicht im Harburger Stadtpark: Neue Schilder wurden aufgestellt

Harburg – Sie sind wieder da: Nachdem die Schilder, die auf die Maskenpflicht im Harburger Stadtpark hinweisen, von Unbekannten

abmontiert worden waren, sind jetzt neue Aufgestellt worden. Wie berichtet wurden die Hinweistafeln vergangenes Wochenende aufgestellt und bereits in der Nacht zu Sonnabend entwendet.





Da natürlich auch an diesem Wochenende die Maskenpflicht im Stadtpark gilt, waren Mitarbeiter der Behörde auch am heutigen Sonnabendmittag unter anderem am Stadtpark-Eingang(Kleines Foto) unterwegs, um neue Schilder aufzustellen.Allerdings sind es nicht mehr so viele, wie am ersten Wochenende. Und auch die Zahl derjenigen, die am Sonnabend Masken im Stadtpark trugen, war überschaubar. Wer also Morgen einen Spaziergang oder Dauerlauf im Stadtpark machen möchte, sollte auf jeden Fall eine Maske aufsetzen.Die Maskenpflicht im Harburger Stadtpark besteht nach wie vor sonnabends, sonntags und an Feiertagen in der Zeit zwischen 10 und 18 Uhr. (cb)