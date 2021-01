Harburg: Polizei intensiviert Maßnahmen gegen Corona-Verstöße

Harburg - Die Polizei will in den kommenden Tagen und Wochen verstärkt gegen Verstöße gegen die Eindämmungsverordnung vorgehen.

Besonders im Visier sind dabei Shisha-Bars, Kulturvereine und Spielhallen. Gerade in solchen Läden waren hamburgweit in den letzten Wochen immer wieder Verstöße festgestellt worden.

Bereits am Mittwochabend kontrollierten beamte zusammen mit dem Bezirksamt im Harburger Innenstadtbereich 14 Läden. In dem Fall waren es beispielsweise auch Restaurants, die Außer-Haus-Verkauf anbieten. Dabei wurde mherre, oft kleiner Verstöße festgestellt. In fünf Fällen blieb es bei mündlichen Verwarnungen. In sechs Fällen wurde ein Bußgeld verhängt.

Am späten Abend überprüfte ein größeres Aufgebot, darunter etwa 30 Bereitschaftspolizisten, ein Café in der Kleinen Gasse. Zuvor hatte es Hinweise gegeben, dass dort Betrieb ist. Das bestätigte sich nicht. Der Inhaber, seine Freundin und sein Bruder waren coronakonform mit Renovierungen beschäftigt. Pech für den Bruder: Es besteht der Verdacht, dass der 40-Jährige einen ausländerrechtlichen Verstoß begangen hat. Er wurde zur weiteren Abklärung mit zur Wache genommen. zv