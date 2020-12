Coronausbruch in der Zentralen Erstaufnahme in Harburg

Harburg - Nach einem Coronausbruch in der Zentralen Erstaufnahme an der Harburger Poststraße sind am ersten Weihnachtsag zahlreiche Bewohner, darunter viele Kinder, verlegt worden. Nach Informationen von harburg-aktuell handelt es sich um 48 positiv getestete Personen und 14 direkte Kontakpersonen.

Die Aktion, zu der die Feuerwehr unter anderem den Großraumrettungswagen einsetzte, kam nicht überraschen. Schon kurz vor Weihnachten war den Behörden bekannt geworden, dass es in der Zentralen Erstaufnahme, die 372 Plätze für Flüchtlinge vorhält, mehrere Coronafälle gibt. Heiligabend wurde dann ein Massentest durchgeführt, der das Ausmaß der Infektion zeigte.

Die betroffenen Personen wurden zum Quarantänestandort Neuer Höltigbaum im Stadtteil Rahlstedt gebracht. Dort sollen sie in Familien aufgeteilt isoliert werden.