Ansturm auf die Gratis FFP2-Masken in Harburgs Apotheken bleibt groß

Harburg - Der Ansturm auf die FFP2-Masken ist groß.

Drei solcher Masken bekommen über 60-Jährige Personen, die zu einer der festgelegten Risikogruppen gehören für den Dezember umsonst.

"Am ersten Tag haben wir in unseren drei Harburger Apotheken 20.000 Masken, in den Tagen danach zwischen 5000 und 10.000 Masken an Berechtigte ausgegeben", sagt Apotheker Lühr Weber. In einigen Apotheken in Harburg, dem Süderelberaum und im Landkreis sind bereits die Masken "aus".

Im Januar und Februar können ebenfalls Masken bezogen werden. Dann müssen aber zwei Euro ztugezahlt werden.

Zur Risikogruppe zählen Menschen mit einer

- chronisch obstruktiven Lungenerkrankung oder Asthma bronchiale

- chronischen Herzinsuffizienz

- chronische Niereninsuffizienz Stadium ≥ 4

- Demenz oder Schlaganfall

- Diabetes mellitus Typ 2

- aktiven, fortschreitenden oder metastasierten Krebserkrankung oder einer stattfindenden Chemo-oder Radiotherapie, welche die Immunabwehr beeinträchtigen kann

- stattgefundenen Organ-oder Stammzellentransplantation

- Trisomie 21

- Risikoschwangerschaft