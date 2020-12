Markthändler dankbar: Wochenmarkt bleibt im Lockdown geöffnet

Harburg – Am morgigen Mittwoch fährt Harburg runter. Der Einzelhandel wird vom 16. Dezember bis zum 10. Januar 2021

weitgehend geschlossen. Hiervon ausgenommen sind unter anderem der Einzelhandel für Lebensmittel, die Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte, Reformhäuser, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien und Optiker.



Und auch die Harburger Wochenmarkt darf weiterhin seine Waren auf dem Sand in der Harburger Innenstadt an die Kunden verkaufen. Die Markhändler waren vor der Entscheidung am Sonntag vom Schlimmsten ausgegangen und rechneten bereits mit einer Schließung des Harburger Wochenmarktes.





Doch die Händler des Marktes können aufatmen: „Wir sind dankbar über das Vertrauen der Behörden, das wir weiterhin geöffnet haben dürfen, um die Menschen aus der Region mit frischen Lebensmitteln zu versorgen“, sagt Markthändlerin(kleines Foto links) gegenüber harburg-aktuell. Außerdem betont sie: „Wir werden mit der Umsetzung aller Hygienemaßn für die Sicherheit der Kunden und Händler sorgen und hoffen, dazu Beitragen zu können, den Menschen so ein Stückchen Normalität zu Weihnachten erhalten zu können.“Derauf dem Sand ist in den Tagen vor Weihnachten täglich bis 13.30 Uhr geöffnet. Auch an Heiligabend gibt es noch einmal die Möglichkeit auf dem Sand einzukaufen. Allerdings schließt der Markt dann bereits um 12 Uhr. (cb)